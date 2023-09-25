Бывшего воронежского прокурора Андрея Власюка отправят в колонию на шесть с половиной лет

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего зампрокурора Левобережного района Андрея Власюка виновным в получении взятки должностным лицом в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима и 290 тыс. руб. штрафа.

Кроме того, Власюку запрещено четыре года работать в прокуратуре и других правоохранительных органах на должностях, «связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями». Также он лишен чина старшего советника юстиции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Установлено, что в 2018 году Власюк «путем обмана» приобрел земельный участок на улице Максима Горького в Воронеже стоимостью 3,6 млн руб. Он находился в федеральной собственности. После этого правоохранитель получил взятки от управы района в виде земляных и строительно-монтажных работ на участке на сумму 148 тыс. руб. Для этого Власюк пригрозил главе управы Левобережного района Олегу Копытину (сейчас возглавляет управу Советского района) провести углубленную прокурорскую проверку, если тот не установит дренажную систему и ливневую канализацию на его участке в центре Воронежа. Также он получил взятку от коммерческой организации в виде поставки бетона на 147 тыс. руб.

Уголовные дела были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ. Власюка задержали в октябре 2020 года.

Алина Морозова

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