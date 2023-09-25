Сенатор от Воронежской области Галина Карелова ушла с поста вице-спикера Совфеда

Пост заместителя председателя Совета федерации покинула сенатор от Воронежской области 73-летняя Галина Карелова. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты российского парламента. Госпожа Карелова перешла на должность первого заместителя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что Галина Карелова сама инициировала кадровые изменения: «Мы с Галиной Николаевной встретились и обсудили, как дальше будем. Это было ее предложение, она сказала: "Надо менять, чтобы появлялись новые лица, омолаживать состав СФ, руководящих органов". Это наше общее с ней решение, что Галина Николаевна пойдет работать в комитет по федеративному устройству первым заместителем».

Госпожа Карелова в своем Telegram-канале назвала назначение на новую должность новым этапом деятельности в Совете федерации и выразила надежду на то, «что он будет таким же интересным и эффективным».

Вице-спикером Совфеда стала сенатор от Мосгордумы Инна Святенко. Ее кандидатуру поддержали 149 членов верхней палаты парламента или 83,7% от общего числа сенаторов. Ранее госпожа Святенко руководила комитетом по социальной политике.

Галина Карелова представляет Воронежскую область в Совфеде с 2014 года. С того же момента она была избрана вице-спикером. На этой должности она координировала работу комитета Совфеда по социальной политике, а также комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того, она руководила советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, советом по региональному здравоохранению. До этого госпожа Карелова была заместителем председателя правительства РФ, возглавляла Фонд социального страхования России, была депутатом Госдумы.

Галина Карелова представляет в верхней палате парламента губернатора Воронежской области. Вновь избранный глава региона Александр Гусев на выборах 10 сентября продлил ее полномочия в качестве своего представителя.

Алина Морозова

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