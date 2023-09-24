Главные новости за 24 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Образ флотоводца Федора Ушакова, написанный на дереве, уцелел после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. По словам губернатора города Михаила Развожаева, деревянная рама иконы полностью сгорела.

Пассажирский поезд сбил насмерть 76-летнего мужчину на перегоне «Николенково — Тверская» в Туапсинском районе. Также утром 24 сентября на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобильной дороги в Мостовском районе Краснодарского края в результате ДТП с тепловозом погиб 22-летний пассажир автомобиля «Нивы Шевроле».

При выполнении специальной военной операции погиб экс-заместитель начальника отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Чернов. После начала специальной военной операции он записался на фронт добровольцем.

Международные соревнования по боксу стартовали в Анапе. Турнир, посвященный памяти трагически погибшего Николая Павлюкова, восходящей звезды российского бокса — проводят в крае с 2010 года.

В Краснодаре 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера, доставили к следователю. Пациент ударил медика в лицо кулаком 21 сентября.

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