Бывший замначальника отдела минспорта Кубани погиб в зоне СВО

При выполнении специальной военной операции погиб экс-заместитель начальника отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Чернов. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

После начала специальной военной операции Сергей Чернов записался на фронт добровольцем. В регионе он занимался развитием массового спорта.

«У Сергея Юрьевича остались дочь и сын. Коллектив министерства физической культуры и спорта Краснодарского края выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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