Пассажир «Нивы» погиб после ДТП с тепловозом в Мостовском районе

На нерегулируемом железнодорожном переезде автомобильной дороги в Мостовском районе Краснодарского края утром 24 сентября в результате ДТП с тепловозом погиб 22-летний пассажир автомобиля «Нивы Шевроле». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

По предварительным данным, 28-летний водитель не убедился в отсутствии приближающегося поезда и продолжил движение через переезд «пгт. Мостовской - а. Ходзь».

«В результате столкновения водитель автомобиля с травмами доставлен в ЦРБ города Лабинска, а его пассажир от полученных травм погиб на месте ДТП. В настоящий момент все обстоятельства выясняются»,— прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Мостовскому району майор полиции Вячеслав Алексеевич Высоцкий.

Тат Гаспарян

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