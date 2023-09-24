Международные соревнования по боксу стартовали в Анапе

В Витязево на базе спорткомплекса «Витязь» стартовали международные соревнования по боксу, сообщает пресс-служба администарции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В состязаниях участвуют 156 спортсменов из 17 стран мира. В том числе России, Узбекистана, Белоруссии, Кипра, Черногории, ОАЭ, Монголии, Азербайджана, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Греции, Молдавии, Румынии.

«Турнир проводят в 13 весовых категориях среди юниоров и в десяти — среди юниорок. Соревнования, посвященные памяти трагически погибшего Николая Павлюкова, восходящей звезды российского бокса — проводят в крае с 2010 года»,— прокомментировал замгубернатора Александр Власов.

В этом году дополнительно к основному трофею организаторы вручат чемпионам наградные перстни с логотипом международных соревнований. Перстни из белого золота получат юниоры, а из желтого — юниорки.

Тат Гаспарян

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