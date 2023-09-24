Поезд сбил насмерть 76-летнего мужчину в Туапсинском районе

В Туапсинском районе Краснодарского края на перегоне «Николенково-Тверская» пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Фото: loon.site
Сообщается, что пешеход 1947 года рождения вышел на железнодорожные пути перед поездом сообщением «Адлер-Томск».
«Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, применил экстренно торможение, однако наезда избежать не удалось»,— говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП МВД России на транспорте. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.
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