Развожаев: икона Ушакова уцелела при атаке на штаб Черноморского флота

Образ флотоводца Федора Ушакова, написанный на дереве, уцелел после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. При этом деревянная рама иконы полностью сгорела, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Развожаев / Telegram Фото: Михаил Развожаев / Telegram

«Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда»,— написал губернатор в Telegram.

Также он добавил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

Федор Ушаков командовал флотом с 1790 по 1798 год. В период с 1798 по 1800 год он возглавлял русско-турецкую эскадру в Средиземном море. К лику святых как праведного воина Русская православная церковь причислила его в 2001 году.

22 сентября Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Пять ракет сбили системы ПВО, после атаки пропал военнослужащий. Губернатор Севастополя рассказал, что гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений.

Тат Гаспарян

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