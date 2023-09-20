Путин прокомментировал ситуацию в Карабахе

Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе, утверждает президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что это поспособствует деэскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло»,— сказал он на встрече с главой МИД Китая Ван И (цитата по «Радио Маяк»).

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека. Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия с 13:00 (12:00 мск), власти Карабаха согласились сложить оружие. В согласовании договоренностей участвовали российские миротворцы, но не армянская сторона.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лаура Кеффер