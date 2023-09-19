Главные новости за 19 сентября. Белгород, Воронеж, Курск

Столичная «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"» хочет построить в Поворинском районе Воронежской области мукомольный комплекс за 1 млрд руб.

Председателем горсовета Белгорода седьмого созыва был избран Вадим Радченко, занимавший этот пост с марта 2022 года

Полномочия депутата Госдумы от Воронежской области Игоря Кастюкевича прекращены досрочно. Он был избран в заксобрание Херсонской области

В Белгородской области задержаны сотрудники контрольно-счетной палаты региона КСП и фонда содействия реформированию ЖХК

Правительство РФ постановило выделить регионам Черноземья, за исключением Белгородской области, 275,1 млн руб. на строительство модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах

В Курской области начали прививать скот от сибирской язвы на фоне выявления очагов в Воронежской области

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 54%