Пяти регионам Черноземья выделят 275 млн рублей на создание глэмпингов

Правительство РФ постановило выделить регионам Черноземья, за исключением Белгородской области, 275,1 млн руб. на строительство модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах. Документ был опубликован на сайте кабмина.

Самый большой объем субсидий получит Тамбовская область — 113,1 млн руб. 64,9 млн руб. выделят Воронежской области, 61,1 млн руб. — Курской, 27 млн руб. — Орловской. В Липецкую область направят 9 млн руб.

Всего правительство РФ постановило субсидировать строительство модульных гостиниц в 58 регионах страны на 10 млрд руб. На эти средство должно быть создано более 8 тыс. номеров, «что станет весомым стимулом для развития регионов, а у граждан к новому отпускному сезону появится еще более широкий выбор для отдыха», считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительно субсидировать строительство модульных гостиниц в РФ поручил президент Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. В июне кабмин постановил выделить 38 регионам 8 млрд руб. в 2023-2024 годах. Тогда четырем регионам Черноземья было назначено 457,5 млн руб.: 226,2 млн руб. Липецкой области, 213 млн руб. — Воронежской, 16,1 млн руб. — Тамбовской и 2,2 млн руб. — Курской.

В России число глэмпингов может расти на 30% в год благодаря господдержке и быстрой окупаемости. Мода на этот формат позволяет бизнесу держать высокую стоимость размещения: средняя цена ночи нередко в два раза выше, чем в отелях. Однако часть проектов из-за появления новых глэмпингов может закрыться, что приведет к разочарованию инвесторов в этом сегменте.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Модульное в моде у инвесторов»

Алина Морозова

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