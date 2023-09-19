В Воронежской области могут построить мукомольный комплекс за 1 млрд рублей

Столичная «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» хочет построить в Поворинском районе Воронежской области мукомольный комплекс за 1 млрд руб. Благодаря этому может появиться более 100 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба облправительства, не озвучив сроки реализации инвестпроекта.

Комплекс планируется построить на территории завода по переработке зерна в селе Пески, который принадлежит корпорации. После запуска нового предприятия мощность производства в целом может вырасти с 320 т до 600 т муки в сутки. Сейчас там трудятся 160 человек.

Также «АСТ Компани М» владеет макаронной фабрикой в Павловске, которая производит 300-400 т продукции в месяц. До конца года компания планирует выйти на 800 т в месяц, а также — создать дополнительную линию по изготовлению макарон. Кроме того, в планах корпорации строительство мукомольной мельницы для обеспечения фабрики сырьем.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» было зарегистрировано в 1997 году для оптовой торговли зерном. Уставный капитал составляет 33 млн руб. Директором выступает Александр Лиховцев. Ему принадлежит 32% компании, 68% контролирует Руслан Магомедхажиев. В 2022 году выручка корпорации выросла на 27% : с 48 млрд до 61 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 61%: с 1,2 млрд до 466 млн руб. По данным правительства Воронежской области, заводы компании построены в девяти регионах РФ.

О запуске производства вишни, ягод и саженцев в Воронежской области за 1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте