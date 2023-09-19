Вадима Радченко переизбрали председателем горсовета Белгорода

Председателем горсовета Белгорода седьмого созыва был избран Вадим Радченко, занимавший этот пост с марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации облцентра. За кандидатуру господина Радченко проголосовали 34 депутата из 39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: beladm.ru Фото: beladm.ru

Вадим Радченко родился 30 января 1972 года в Евпатории в семье военнослужащих. В Белгород переехал в 1995 году. Имеет два высших образования: окончил Севастопольский государственный технический университет (сегодня — Севастопольский государственный университет) по специальности «технология машиностроения» и Белгородский университет потребкооперации (сегодня — Белгородский университет кооперации, экономики и права) по специальности «финансы и аудит». Кандидат экономических наук. С 1996 по 2004 годы работал в комитете финансов и бюджетной политики администрации Белгорода, затем занимал руководящие должности на предприятиях в различных отраслях экономики. С 2009 года занимается проектами в области энергосбережения и экологии. С 2013 года трижды избирался депутатом горсовета по одномандатному избирательному округу №1. В январе 2022 года избран секретарем городского отделения партии «Единая Россия».

До господина Радченко горсовет возглавляла Ольга Медведева, которая начале 2022 года перешла на работу вице-губернатором по внутренней политике.

Об итогах выборов депутатов горсовета Белгорода седьмого созыва — в материале «Ъ-Черноземье» «Партия власти себе на думе»

Алина Морозова

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