Госдума прекратила полномочия воронежского депутата Игоря Кастюкевича

Полномочия воронежского депутата Игоря Кастюкевича на посту замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ прекращены решением нижней палаты парламента. Об этом сообщается в соцсетях партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее господин Кастюкевич обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием в заксобрание Херсонской области в сентябре. Он сказал, что «не мог поступить иначе»: «Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести».

Господин Кастюкевич с 2017 руководил движением «Молодежка ОНФ». В 2021-м он избрался в Госдуму от Воронежской области.

Алина Морозова

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