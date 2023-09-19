В Курской области начали прививать скот от сибирской язвы

На фоне выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области курские ветеринары начали прививать животных от опасного заболевания. По данным на 18 сентября, вакцинировано около 127 тыс. голов крупного рогатого скота или около 100 тыс. мелкого. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Стародубцев в эфире телеканала «Сейм».

Господин Стародубцев добавил, что вакцина от сибирской язвы есть в регионе в полном объеме и что прививочные мероприятия «будут обязательно проведены до конца года».

«Мы очень щепетильно к этому относимся»,— сказал замгубернатора Курской области

Господин Стародубцев добавил, что в регионе также проводится профилактическая вакцинация животных от птичьего гриппа. Эпизоотическую обстановку в Курской области он назвал контролируемой.

Ранее воронежских ветеринаров начали привлекать к ответственности за ненадлежащую профилактику сибирской язвы. По данным облпрокуратуры, с начала 2023 года было привито вдвое меньше животных, чем запланировано.

Как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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