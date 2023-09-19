Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 54%

За неделю с 11 по 17 сентября в Черноземье было выявлено 210 случаев коронавируса, что на 54% больше, чем неделей ранее (136). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года инфекцию выявили у 1 307 607человек. Выздоровели за неделю 133 пациента (1 284 780), умер один (22 154).

В Белгородской области было выявлено 16 случаев (неделей ранее — десять, всего — 174 061). Вылечились также 16 пациентов (неделей ранее — десять, всего — 171 512). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области инфекция подтвердилась у 113 человек (неделей ранее — у 67, всего — у 507 580). Выздоровели 73 пациента (неделей ранее — 58, всего — 498 659), умер один (неделей ранее — также один, всего — 8 704).

В Курской области коронавирус нашли у девяти человек (неделей ранее — у восьми, всего — у 155 886). Вылечились восемь пациентов (неделей ранее — два, всего — 153 320). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек.

В Липецкой области было выявлено 25 случаев (неделей ранее — 22, всего — 184 058). Выздоровели 16 пациентов (неделей ранее — 11, всего — 180 010). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончались 4 004 человека.

В Орловской области инфекция подтвердилась у 33 человек (неделей ранее — у 19, всего — у 140 896). Вылечились 18 пациентов (неделей ранее — 13, всего — 138 867). Летальных исходов, как и за прошлую неделю, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области коронавирус нашли у 14 человек (неделей ранее — у десяти, всего — у 145 126). Выздоровели два пациента (неделей ранее — пять, всего — 142 404). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом по России за неделю выявлено 11 516 случаев (23 014 964), выздоровели 7 280 пациентов (22 458 302), умерли 14 человек (400 023).

Как воронежские театры превысили допандемийную посещаемость — в материале «Ъ-Черноземье» «Коронавирус вышел из залов».

Сергей Калашников

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