Главные новости за 16 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Ранее национализированная недвижимость в Крыму в результате восьми открытых аукционов продана за 815 млн руб.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл «Сибирь» в рамках седьмого тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:2

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отказал Крымской железной дороге (КЖД) во взыскании 102 млн руб. убытков с властей Севастополя из-за установленных ими тарифов

На Даховской поляне у хребта Уна-Коз в Майкопском районе начался фестиваль сыра.

Концерт Игоря Николаева в Краснодаре, который должен был состояться 21 сентября, перенесен на февраль в связи с тем, что «артист попал в больницу»

Белорусский BKM Holding представил трамвайный вагон модели T811 из партии для Краснодара

Бизнес-омбудсмен и бенефициар ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов высказал мнение, что Центробанк (ЦБ) своим решением о повышении ключевой ставки до 13% «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития»

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