ХК «Сочи» переиграл «Сибирь» в матче седьмого тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл «Сибирь» в рамках седьмого тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК Сочи Фото: ХК Сочи

Уже к десятой минуте сочинцы забросили три шайбы. Отличились Артур Тянулин, Михал Криштоф и Борна Рендулич. На последних секундах второго периода Николай Прохоркин забил первый гол для «Сибири».

На 49-й минуте нападающий «Сочи» Артем Николаев отправил четвертую шайбу в ворота гостей. В концовке третьего периода отличился канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек. В итоге победе «Сочи» со счетом 4:2.

После седьмого тура «леопарды» занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет на своем льду 18 сентября с «Северсталью».

Евгений Леонтьев

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