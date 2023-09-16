ХК «Сочи» переиграл «Сибирь» в матче седьмого тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл «Сибирь» в рамках седьмого тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:2.
Фото: ХК Сочи
Уже к десятой минуте сочинцы забросили три шайбы. Отличились Артур Тянулин, Михал Криштоф и Борна Рендулич. На последних секундах второго периода Николай Прохоркин забил первый гол для «Сибири».
На 49-й минуте нападающий «Сочи» Артем Николаев отправил четвертую шайбу в ворота гостей. В концовке третьего периода отличился канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек. В итоге победе «Сочи» со счетом 4:2.
После седьмого тура «леопарды» занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет на своем льду 18 сентября с «Северсталью».
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