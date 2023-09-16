Национализированная недвижимость в Крыму пущена с молотка за 815 млн рублей

Ранее национализированная недвижимость в Крыму в результате восьми открытых аукционов продана за 815 млн рублей. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Речь идет об объектах жилого фонда и коммерческой недвижимости, которые, по данным господина Константинова, принадлежали украинским олигархам.

Глава крымского парламента также уточнил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырёх жилых помещений общей стоимостью порядка 27 млн руб. Вырученные за эти объекты средства пойдут в республиканский бюджет.

«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей», - добавил спикер Госсовета.

Антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории полуострова, дополнил он свой Telegram-пост.

Михаил Волкодав

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