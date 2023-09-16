Соцсети: BKM Holding представил трамвайный вагон из партии для Краснодара

Белорусский BKM Holding представил трамвайный вагон модели T811 из партии для Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортная новелла», специализирующийся на новостях производителей пассажирского транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Транспортная новелла» Фото: Telegram-канал «Транспортная новелла»

Отмечается, что вагон модели T811 представлен на Дне открытых дверей трамвайный вагон производителя.

В начале сентября власти Краснодара сообщили, что до конца года по концессии город получит 40 новых трамвайных вагонов. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут закуплены 16 электробусов, которые выйдут на маршрут 2Е.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что модернизация трамвайной сети в Краснодаре проходит в рамках реализации Западной концессии, которую подписали на ПМЭФ в 2022 году. Соглашение предусматривает строительство в западной части города 35,6 км трамвайных путей, включая сопутствующую инфраструктуру, а также приобретение 100 единиц современных трамваев. Ранее правительство РФ уже выделило 8,3 млрд руб. на развитие сети общественного транспорта Краснодара.

По данным сайта минского BKM Holding, компания уже полвека разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи, электробусы, а также электрогрузовики.

Михаил Волкодав

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