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В Майкопском районе открылся фестиваль адыгейского сыра

На Даховской поляне у хребта Уна-Коз в Майкопском районе начался фестиваль сыра. Об этом сообщает администрация республиканской столицы.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов написал в своем Telegram-канале, что сейчас мероприятия фестиваля — «в самом разгаре».

Фестиваль адыгейского сыра будет проходить 16–17 сентября на большой поляне у хребта Уна-Коз. Он проводится уже в 13-й раз. На мероприятии пройдут конкурсы на лучшее подворье, на лучший адыгейский сыр, лучшее национальное блюдо с использованием адыгейского сыра и лучшее блюдо народов мира с адыгейским сыром. Победители получат денежные призы.

Михаил Волкодав

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