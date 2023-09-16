Титов: ЦБ, повышая ставку, реагирует на сиюминутные вызовы

Бизнес-омбудсмен и бенефициар ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов высказал мнение, что Центробанк (ЦБ) своим решением о повышении ключевой ставки до 13% «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Спрос в стране, безусловно, разогнан. Бюджетные инвестиции в определенные сектора нарастают (и тоже косвенно перетекают в спрос). Одновременно с этим нарастает импорт. С сальдо внешнеторгового баланса, формально положительным, все не так просто, и последние изменения курса рубля это наглядно показали. В общем, условия, мягко говоря, не классические, и определяются отнюдь не только законами экономики»,— написал господин Титов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Центробанк видит сохраняющуюся слабость внутреннего предложения по большинству товаров, и эта слабость означает, что экономика может «поплыть по воле ветра».

«И ЦБ решает "зажать паруса", чтобы по крайней мере сохранять контроль. Собственно говоря, Набиуллина четко обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями: "Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства". В первую очередь речь о дефиците рабочей силы. Ну так надо, наверное, решать проблему этого дефицита, искать по миру тех, кто готов приехать и работать? Это, конечно же, не забота главы ЦБ, а других людей. Но факт остается фактом. С нынешней денежно-кредитной политикой мы застынем, "подморозимся". Надо это понимать»,— добавил он.

ЦБ на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Михаил Волкодав

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