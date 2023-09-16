Концерт Игоря Николаева в Краснодаре перенесен: «артист попал в больницу»

Концерт Игоря Николаева в Краснодаре, который должен был состояться 21 сентября, перенесен на февраль в связи с тем, что «артист попал в больницу». Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в билетной кассе Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было состояться выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее RT сообщила об отмене или переносе концертов Игоря Николаева, которые должны были в ближайшее время состояться в Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре и Волгограде.

До этого «Известия» со ссылкой на источник написали, что Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Михаил Волкодав

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