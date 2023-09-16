Депутат запросил у правительства ФРГ разъяснения об аресте автомобилей россиян

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в конце августа направил обращение в правительство страны с просьбой разъяснить рекомендации об аресте машин с российскими номерами при въезде в страну. Об этом он сообщил РБК.

«Правительство, что было для меня неожиданностью, взяло паузу. Они пообещали до конца сентября подготовить ответ и, видимо, обратились за консультацией в Еврокомиссию»,— рассказал господин Шмидт.

По словам депутата, текст санкций и обновленные рекомендации Еврокомиссии, обнародованные в начале сентября, расходятся. По его словам, любой юрист сочтет рекомендации нелепыми. В связи с этим от лица партии он задал правительству 11 вопросов, связанных с количеством задержанных в стране автомобилей с российскими номерами, а также информацией о том, по какой причине другие страны воздерживаются от ареста транспорта россиян.

В конце июня стало известно об аресте личных автомобилей россиян при въезде в Германию. На этом фоне Еврокомиссия разъяснила, что, согласно ст. 3i регламента Совета ЕС, действует запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза ряда российских товаров, которые упомянуты в приложение XXI, включая легковые автомобили и транспортные средства, вмещающие менее десяти человек. Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы.

Вслед за этим таможня Германии заявила, что товары, запрещенные для ввоза в ЕС из России, могут быть конфискованы. Позднее Еврокомиссия изменила формулировку рекомендаций. Из нее убрали слова о категорическом запрете и призвали применять его «соразмерным и разумным образом».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Еврокомиссия смягчилась к багажу».

Лусине Баласян