Главные новости за 15 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Пилот самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов рассказал, что причиной аварийной посадки рейса Сочи – Омск стал вероятный отказ одного из двигателей из-за нехватки топлива.

В Севастополе в суд направили материалы уголовного дела 70-летнего жителя Балаклавского района о преступлениях сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Стоимость квартир в новостройках Краснодара за лето выросла на 11-12% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.

Столичный эколог прокомментировал обмеление реки Кубань в Краснодаре и Адыгее. По его словам, это связано с сокращением объема ледников, которые питают реку, и жарким летом.

В Адыгейске завели уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка во дворе многоэтажки.

До конца 2024 года в Краснодаре на 31-м участке уложат 29,2 км тротуаров. На пяти участках новый асфальт появится до конца этого года, на остальных — в течение следующего.

На территории лесополосы Куйбышевского сельского поселения были обнаружены два трупа свиней и «продукты убоя» третьего животного, зараженные африканской чумой свиней.

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