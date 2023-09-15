Пилот назвал причину посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском

Пилот самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, выполнявшего рейс по маршруту U6-1383 из Сочи в Омск, рассказал, почему посадил борт в пшеничном поле 12 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной причиной, по заявлению господина Белова, стала вероятность отказа одного из двигателей из-за нехватки топлива.

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя,— через 8 минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся»,— цитирует издание заявление пилота.

Решение об экстренной посадке принималось после разговора с диспетчером и вторым пилотом. Сергей Белов отметил, что неоднократно отрабатывал аналогичную ситуацию на тренажере.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск 12 сентября, выполнил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Во время полета у самолета отказала гидравлическая система. на борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

Для «Уральских авиалиний» данный случай экстренной посадки вне аэродрома стал вторым за последние несколько лет. Ранее, в 2019 году, в районе аэропорта Жуковский пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин благополучно посадили Airbus A321-211, на борту которого находились 233 человека, на кукурузное поле после столкновения со стаей птиц. Этот случай стал известен как «Чудо на кукурузном поле».

Анастасия Донскова

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