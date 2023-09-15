В Краснодаре до 2025 года построят более 29 км тротуаров

До конца 2024 года в Краснодаре на 31-м участке уложат 29,2 км тротуаров. Как сообщает пресс-служба мэрии, на пяти участках новый асфальт появится до конца этого года, на остальных — в течение следующего.

«Эти работы выполним благодаря субсидии, выделенной из краевого бюджета. Очень важно, что на создание таких объектов в Краснодаре направляют финансирование. Комфортных и безопасных пешеходных зон должно быть как можно больше»,— отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Работы начались уже на пяти участках. Два из них находятся на улицах Минской и по одному — в переулке Гаражном, на улице Кавказской, а также в станице Елизаветинской по улице Солнечной.

В 2023 году в станице Елизаветинской тротуар также построят на участке от автобусной остановки НСТ «Экспресс» до НСТ «Речник», а в 2024 году — по проезду от ул. Центральной до остановки общественного транспорта НСТ «Речник».

Татьяна Ручкина

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