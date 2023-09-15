На Кубани цены на квартиры в новостройках выросли на 12% за лето

Стоимость квартир в новостройках Краснодара за лето выросла на 11-12% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают «Юга.Ру» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению экспертов сферы недвижимости, повышение Центробанком ключевой ставки не уменьшило спрос на Кубани, а простимулировало его.

«Те, кто еще сомневался, пришли получать банковское одобрение на ипотеку, чтобы успеть до повышения ставок»,— цитирует издание заявление генерального директора АН «Городской риэлторский центр» Юлии Усачевой.

При этом спрос на первичное жилье стал ажиотажным на фоне убежденности в вероятности сворачивания госпрограмм. Наиболее высокие значения покупательской активности отмечены в Краснодаре, Геленджике и Сочи. Чаще всего летом продавались однокомнатные квартиры и студии. Рост спроса в данном сегменте составил 10%.

Эксперты также отметили, что наиболее выгодным вложением в качестве инвестиций в недвижимость является покупка объектов в горном кластере и на береговой линии, поскольку они обладают наивысшей ликвидностью для сдачи в посуточную аренду.

Анастасия Донскова

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