В Адыгейске завели дело на водителя, насмерть сбившего 1,5-годовалого ребенка

В Адыгейске на водителя, насмерть сбившего ребенка во дворе многоэтажки, завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Адыгее.

По данным следствия, 6 сентября в 17:30 36-летний житель Адыгейска в состоянии алкогольного опьянения сбил полуторагодовалого мальчика при въезде во двор на улице Ленина. В этот момент ребенок переходил проезжую часть вместе с мамой. От полученных травм мальчик скончался в больнице. Женщина не пострадала.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют полученные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram