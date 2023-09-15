В Севастополе в суд направили дело пенсионера о растлении 10-летней девочки

В Севастополе в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 70-летнего жителя Балаклавского района о преступлениях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ СКР по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ СКР по Севастополю

По данным ведомства, мужчина заманил девочку к себе домой, предложив ей конфеты и фрукты. По данным прокуратуры Севастополя, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, трижды совершил преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Девочка рассказала маме о случившемся, после чего та обратилась в правоохранительные органы. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). К настоящему времени расследование завершено. Материалы дела направлены в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram