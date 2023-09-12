Главные новости за 12 сентября. Воронеж, Орел, Курск, Липецк

Основным кандидатом на пост председателя Липецкой областной думы после победы текущего спикера Дмитрия Аверова на довыборах в Госдуму источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти называют гендиректора елецкого производителя источников питания «Энергия» 28-летнего Владимира Серикова

Из нового очага сибирской язвы под Воронежем госпитализировали девятого человека

В Новохоперском районе Воронежской области может появиться плодово-ягодный агропромышленный комплекс за 1 млрд руб.

Мэрия Орла снова выставила на аукцион «Орел-Отель» за 1,02 млрд рублей

Строительное сообщество хочет уменьшить число парковок в новостройках Воронежа

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 15%

Ночью ВСУ дважды атаковали курский райцентр Рыльск; пострадавших нет