В Воронежской области может появиться агрокомплекс за 1 млрд рублей

В Новохоперском районе Воронежской области может появиться плодово-ягодный агропромышленный комплекс за 1 млрд руб. Соответствующий инвестпроект местного ООО «Агротехника» одобрил губернатор Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства. До начала 2026 года компания рассчитывает построить хранилище на 1,5 тыс. т, завод по переработке сырья производительностью 2,8 тыс. т в год, питомник с теплицами и лабораторией. С момента выхода предприятия на максимальную мощность планируется производить 1 млн штук посадочного материала вишни, 570 тыс. штук посадочного материала ягодных культур, а также 1,2 тыс. т товарной вишни в год. Согласно проекту, появится более 100 новых рабочих мест, налоговые поступления в региональный бюджет составят более 125 млн руб.

Агропромышленный комплекс планируется возвести в два этапа в рабочем поселке Елань-Коленовский и в поселке Горелые Ольхи. По данным воронежского Агентства по привлечению инвестиций и региональному развитию, плодово-ягодный питомник может быть запущен до середины 2025 года.

«Собственный генетический банк позволит за два года произвести закладку промышленных вишневых садов на площади около 200 га. Таким образом будет обеспечен внутренний спрос на посадочный материал. Мы предоставим большой ассортимент сортов вишни и ягодных культур: малины, крыжовника, ежевики»,— рассказал владелец «Агротехники» Иван Пчельников.

Кроме того, в Горелых Ольхах может появиться учебно-производственный центр с корпусом для проведения семинаров и конференций, а также модульные гостиницы. Как уточнили в правительстве региона, планируется создать «центр плодово-ягодного туризма», где «все желающие смогут получить опыт в создании своего сада или ягодника, изучить на практике методы и технологии посадки, ухода, размножения растений». Также в рамках проекта могут быть запущены дегустационные площадки, точки продажи различных культур и сортов плодов и ягод.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Агротехника» было зарегистрировано в Новохоперском районе Воронежской области в 2021 году. Основной вид деятельности — выращивание рассады. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Илья Пчельников. Выручка компании в 2022 году выросла на 144%: с 22 млн до 53 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 892%: с 4,2 млн до 41 млн руб.

Алина Морозова

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