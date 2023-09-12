Ночью ВСУ дважды атаковали курский райцентр Рыльск; пострадавших нет

Ночью украинские беспилотники дважды атаковали Рыльск Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Об одном сброшенном взрывном устройстве глава региона сообщил около 23:00 11 сентября, о втором — в 00:05 12 сентября.

Пострадавших, по информации господина Старовойта, нет, но в результате повреждены фасады и выбито несколько стекол в зданиях на улице Ленина, повреждена крыша в административном здании.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова