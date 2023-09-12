Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 15%

За неделю с 4 по 10 сентября в Черноземье было выявлено 136 случаев коронавируса, что на 15,25% больше, чем неделей ранее (118). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года инфекцию выявили у 1 307 397 человек. Выздоровели за неделю 99 пациентов (1 284 647), умер один (22 153).

В Белгородской области было выявлено десять случаев (неделей ранее — десять, всего — 174 045). Вылечились десять пациентов (неделей ранее — десять, всего — 171 496). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области инфекция подтвердилась у 67 человек (неделей ранее — у 66, всего — у 507 467). Выздоровели 58 пациентов (неделей ранее — 76, всего — 498 586), умер один (неделей ранее летальных исходов зафиксировано не было, всего — 8 703).

В Курской области коронавирус нашли у восьми человек (неделей ранее — у восьми, всего — у 155 877). Вылечились два пациента (неделей ранее — семь, всего — 153 320). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек.

В Липецкой области было выявлено 22 случая (неделей ранее — 14, всего — 184 033). Выздоровели 11 пациентов (неделей ранее — 28, всего — 179 994). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончались 4 004 человека.

В Орловской области инфекция подтвердилась у 19 человек (неделей ранее — у 14, всего — у 140 863). Вылечились 13 пациентов (неделей ранее — 21, всего — 138 849). Летальных исходов, как и за прошлую неделю, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области коронавирус нашли у десяти человек (неделей ранее — у шести, всего — у 145 112). Выздоровели пять пациентов (неделей ранее — два, всего — 142 402). Летальных исходов, как и неделей ранее, зафиксировано не было. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом по России за неделю выявлено 7 688 случаев (23 003 453), выздоровели 4 509 пациентов (22 451 028), умерли десять человек (400 009).

Как воронежские театры превысили допандемийную посещаемость — в материале «Ъ-Черноземье» «Коронавирус вышел из залов».

Алина Морозова

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