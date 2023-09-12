Строительное сообщество хочет уменьшить число парковок в новостройках Воронежа

Секция застройщиков и проектировщиков Союза строителей Воронежской области с представителями мэрии и регионального департамента архитектуры и градостроительства предлагают почти вдвое уменьшить норматив минимально необходимых машино-мест в новостройках облцентра — до одного машино-места на 130 кв. м жилья. Сейчас норматив составляет одно машино-место на 80 кв. м жилья. Предложение было сформировано в рамках совместного совещания его инициаторов в региональном Союзе строителей.

Цель уменьшения норматива — снизить нагрузку на застройщиков. Новые нормы могут быть внесены в рамках изменения региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области. «При этом за муниципалитетами региона нужно закрепить право уточнять указанные цифры в местных нормативах в соответствии с местными условиями»,— отметили инициаторы изменений.

В мэрии Воронежа предложили определять количество необходимых парковочных мест дифференцированно — в зависимости от удаленности районов от центра города, типа застройки, классификации жилья по уровню комфорта, расположению относительно остановок общественного транспорта. К дальнейшей работе планируется привлечь независимых профильных экспертов и представителей девелоперских компаний.

Мария Старикова