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Новым спикером липецкого облсовета может стать Владимир Сериков

Основным кандидатом на пост председателя Липецкой областной думы после победы текущего спикера Дмитрия Аверова на довыборах в Госдуму источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти называют гендиректора елецкого производителя источников питания «Энергия» 28-летнего Владимира Серикова. По словам одного из собеседников «Ъ-Черноземье», господин Сериков может стать спикером благодаря своей активности, в том числе в помощи участникам СВО.

Владимир Сериков — депутат от города Елец, внук доктора экономических наук Владимира Архипенко, который ранее возглавлял «Энергию». На руководящих постах «Энергии» господин Сериков работает с 2020 года. В 2021 году избран в облсовет, где является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. Занимается организационно-юридическим обеспечением законодательной деятельности облсовета. С 2022 года оказал помощи в проведении СВО более чем на 55 миллионов руб., рассказывают собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти, отмечая, что в случае избрания Владимира Серикова «регион подтвердит взятый курс на омоложение управленческой команды», в которой средний возраст руководителей — 40 лет.

Довыборы в Госдуму по Липецкому округу (№114) проходили в связи с освобождением мандата освободился после смерти самого богатого представителя Черноземья в Госдуме Николая Борцова. На него претендовали четыре депутата Липецкого облсовета — спикер Дмитрий Аверов (ЕР), главы фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП Сергей Токарев, Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова,— а также представитель «Коммунистов России» Олег Токарев. Дмитрий Аверов победил с результатом 58,84% голосов.

Подробнее о том, как прошли думские выборы в макрорегионе, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Партия власти себе на думе».

Александр Прытков, Мария Старикова

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