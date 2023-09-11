Орешкин связал ослабление рубля с падением цен на нефть

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что у ослабления рубля было несколько причин. В их числе он назвал падение цен на нефть в первом полугодии и восстановление импорта.

По его словам, в начале года цены на нефть «довольно серьезно падали». «Импорт, с другой стороны, восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки, произошла переориентация потоков с западных рынков на южный и восточный, поэтому импорт восстановился»,— уточнил господин Орешкин на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Он считает это «естественным следствием того, что экономика быстро растет». На этом фоне, как пояснил чиновник, «уровень потребительского спроса растет, импорт тоже восстанавливался». «Это, конечно же, привело к тому, что текущий счет платежного баланса стал послабее и добавил волатильности на рынке»,— отметил Максим Орешкин.

Весной и летом было зафиксировано подорожание российской нефти Urals. Доллар в середине августа превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года. С начала августа падение рубля ускорилось и составило около 7%.

Господин Орешкин называл причиной снижения курса мягкую денежно-кредитную политику Центробанка. Регулятор на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Сегодня, 11 сентября, доллар торгуется на уровне 97 руб./$.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Чем меньше рубль, тем больше денег».

Лаура Кеффер