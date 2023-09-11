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Коммерсантъ FM
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Курс евро опустился ниже 104 руб.

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 104 руб./€ впервые с 1 сентября.

По данным на 9:55, евро снизился на 0,95%, до 103,7 руб./€. Курс доллара падает на 1,08%, до 96,7 руб./$. Юань снижается на 0,29%, до 13,2 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

За последние два месяца достаточно быстрого ослабления рубля изменились прогнозы независимых экспертов о макроэкономических показателях до 2026 года. Ослабление рубля, по данным Центробанка, вполне случайное, в расчетах аналитиков сопровождалось улучшением краткосрочных ожиданий по ВВП 2023 года, уровня реальных зарплат и безработицы.

Подробности — в материале «Ъ» «Чем меньше рубль, тем больше денег».

Лаура Кеффер

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