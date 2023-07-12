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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: цена нефти Urals вплотную приблизилась к ценовому потолку

По данным Argus Media, цена на российскую нефть Urals 11 июля в черноморском порту Новороссийск выросла до $59,98. Цена на нефть Urals в порту Приморск на Балтийском море также росла — до $59,38 за баррель. Если нефть превысит порог в $60, это позволит России продемонстрировать, что она «может поставлять свои баррели покупателям по всему миру без помощи западных фирм», пишет Bloomberg.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В феврале Bloomberg писало, что Россия продавала нефть выше потолка цен как минимум четыре недели. Тогда баррель российской нефти в среднем стоил около $74. Международное энергетическое агентство в апреле также отмечало рост поставок российской нефти и нефтепродуктов за рубеж.

Подробности — в материале «Ъ» «Российская нефть пробила потолок».

Лаура Кеффер

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