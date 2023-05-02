Минфин: нефть Urals в апреле подорожала до $58,63 за баррель

Минфин сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле составила $51,05 за баррель. Это в 1,65 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ($84,68 за баррель).

В апреле средняя цена на нефть марки Urals составила $58,63 за баррель. Это в 1,2 раз ниже, чем в этом же месяце годом ранее ($70,52 за баррель), но на 22,5% больше, чем в марте ($47,85 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в апреле составила $84,89.

В апреле в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. В том же месяце Госдума приняла закон, устанавливающий с 1 июня ставку пошлины на экспорт нефти не из цены российского сорта Urals, а исходя из стоимости смеси Brent.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет прощается с Urals».

Лаура Кеффер