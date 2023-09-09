Главные новости за 9 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Информация о якобы задержании диверсанта у химзавода в Белореченске не соответствует действительности, сообщили 9 сентября в оперативном штабе Краснодарского края.

СМИ сообщают, что на Кубани в автомобиле подполковника полиции нашли гашиш.

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов объяснил вручение повесток наблюдателям на избирательных участках.

Городские пляжи в Сочи закрыты для посещения из-за угрозы формирования смерчей. Об этом 9 сентября сообщили в мэрии города.

Власти Краснодара предупреждают о появлении фейковых аккаунтов руководителей города, выдающих себя за официальные.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о взломе своего Telegram-канала.

Аренда жилья на курортах Краснодарского края в предстоящий зимний сезон 2023–2024 подорожала на 42%, до 4,8 тыс. руб. за сутки.

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