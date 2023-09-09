СМИ: на Кубани в автомобиле подполковника полиции нашли гашиш

Заместитель начальника ОМВД по Каневскому району Николай Медко якобы задержан по подозрению в перевозке наркотиков, сообщает ИА Регнум.

По данным агентства, 228 граммов гашиша обнаружили в автомобиле 53-летнего подполковника полиции во время досмотра на посту ДПС в Кущевском районе Кубани.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю СМИ рассказали, что вещество «похожее на гашиш» направлено на экспертизу.

На сайте ОМВД по Каневскому району указано, что Николай Медко родился 14 декабря 1970 года в с.Красное Кущевского района Краснодарского края. В 2002 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В органах внутренних дел служит с сентября 1994 года. Неоднократно поощрялся приказами ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Имеет государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает троих дочерей.

Наталья Решетняк

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