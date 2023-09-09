Власти Кубани опровергли информацию о задержании диверсанта у химзавода

Информация о якобы задержании диверсанта у химзавода в Белореченске не соотвествует действительности, сообщили 9 сентября в оперативном штабе Краснодарского края.

«8 сентября бдительные жители, действительно, сообщили о подозрительном мужчине. При проверке правоохранительными органами установлено, что житель РФ не причастен к деятельности террористических или экстремистских организаций, любит природу и путешествовать по России», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ распространили сведения, что жители Белореченска поймали мужчину, который фотографировал химическое предприятие.

Власти Кубани просят жителей доверять только официальным источникам информации.

Наталья Решетняк

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