Глава минздрава Кубани Филиппов сообщил о взломе своего Telegram-канала

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в субботу, 9 сентября, сообщил о взломе своего Telegram-канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В комментариях на моей странице появилась информация, что от своего имени я пишу врачам о возможных звонках из Минздрава РФ. Эта информация ложная», — написал господин Филиппов.

Он подчеркнул, что коллегам не стоит реагировать на подобные сообщения и звонки.

Евгений Филиппов родился 6 апреля 1973 года в городе Краснодаре. В 1997 году окончил Кубанскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 1998 году – интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2012 году присвоена ученая степень доктора медицинских наук. Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности врача-акушера-гинеколога Родильного дома города Сочи. В июле 2013 года назначен министром здравоохранения Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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