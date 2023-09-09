В военкомате Геленджика опровергли информацию о вручении повесток наблюдателям

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов опроверг информацию о вручении повесток наблюдателям на избирательных участках, сообщает издание «Подъем».

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«Никакого такого распоряжения у нас не было, и быть не может», — заявил военком.

Источник «Ъ-Кубань» в военкомате назвал информацию о раздаче повесток на выборах «провокацией».

Ранее депутат гордумы Краснодара, член Бюро Краснодарского краевого Комитета КПРФ Александр Сафронов сообщил в своем Telegram-канале, что в Геленджике наблюдателям вручают повестки в военкомат. В подтверждение своих слов господин Сафронов опубликовал две фотографии.

Наблюдатель из Геленджика Игорь Огородников рассказал изданию 93.RU, что якобы накануне повестку пытались вручить ему полицейские, а 9 сентября, утверждает наблюдатель, он получил повестку на участке от военкома.

Позже в Telegram-канале МЦУ Геленджика появился официальный комментарий Сергея Козлова. В сообщении отмечено, что в четверг, 7 сентября, двум безработным гражданам Геленджика была направлена повестка в военкомат для уточнения персональных данных. В результате оба не явились.

«Сегодня было уточнено место их нахождения и повестки вручили лично. Действительно, какие-то журналисты звонили в дежурную военкомата, где им совершенно правильно ответили, что никакой мобилизационной кампании в зону СВО не ведется», — говорится в сообщении.

От имени военкома также говорится, что если бы уклонисты в пятницу явились в военкомат, их бы не отвлекали от работы на выборах.

Наталья Решетняк

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