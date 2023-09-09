«Твил»: стоимость отдыха на курортах Кубани зимой увеличилась на 42%

Аренда жилья на курортах Краснодарского края в предстоящий зимний сезон 2023-2024 подорожала на 42%, до 4,8 тыс. руб. за сутки (год к году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья «Твил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Средний чек на недельное проживание 2-3 человек вырос на 24,6% и составляет 27,5 тыс. руб.», — уточнили эксперты.

В пятерку наиболее популярных зимних курортов Краснодарского края вошли: Сочи (3626 руб. / 6 ночей), Красная Поляна (9852 руб. / 5 ночей), Геленджик (5221 руб. / 4 ночи), Ольгинка (6031 руб. / 4 ночи), Анапа (3433 руб. / 4 ночи).

Осенью отдых в Краснодарском крае стоит намного дешевле, чем летом и зимой. По данным «Твил», средний чек на проживание в это время года составляет 3375 руб. за сутки.

В десятку популярных курортов Краснодарского края для отдыха осенью вошли: Сочи (3491 руб. / 8 ночей), Анапа (3012 руб. / 7 ночей), Геленджик (3712 руб. / 7 ночей), Кабардинка (3319 руб. / 6 ночей), Архипо-Осиповка (3276 руб. / 5 ночей), Краснодар (2650 руб. / 2 ночи),Ейск (2454 руб. / 7 ночей), Красная Поляна (3891 руб. / 3 ночи), Дивноморское (3672 руб. / 7 ночей), Джубга (2895 руб. / 5 ночей).

По оценкам экспертов сервиса бронирования жилья «Твил», средний чек туриста летом 2023 года вырос на 23,5%, а стоимость суток отдыха - на 16,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Комфортно отдохнуть летом неделю на курортах края можно было за 4 тыс. руб. за сутки.

В топ-10 популярных курортов Краснодарского края летом 2023 года вошли: Сочи (3990 руб. / 7 ночей), Анапа (3775 руб. / 7 ночей), Геленджик (4346 руб. / 6 ночей), Ейск (2970 руб. / 7 ночей), Кабардинка (4052 руб. / 6 ночей), Архипо-Осиповка (3980 руб. / 5 ночей), Краснодар (2735 руб. / 2 ночи), Голубицкая (3452 руб. / 5 ночей), Джубга (3490 руб. / 5 ночей), Новороссийск (3651 руб. / 4 ночи).

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram