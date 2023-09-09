Неизвестные создают фейковые аккаунты чиновников Краснодара

Власти Краснодара предупреждают о появлении фейковых аккаунтов руководителей города, выдающих себя за официальные.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«В Интернете зафиксированы поддельные аккаунты руководителей Краснодара, из которых жителям рассылаются сообщения недостоверного содержания», — говорится в сообщении мэрии.
Что конкретно содержат такие сообщения, не уточняется. Работники администрации не исключают, что к этому причастны спецслужбы киевского режима. В связи с чем жителей Краснодара просят тщательно проверять, откуда поступает информация, а также ознакомиться со списком официальных каналов главы города Евгения Наумова.
Ранее министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о взломе своего Telegram-канала.
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