Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей

Городские пляжи в Сочи закрыты для посещения из-за угрозы формирования смерчей. Об этом 9 сентября сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Сотрудники администрации также предостерегли жителей и гостей города от отдыха у воды. Кроме того, рекомендуется усилить контроль за детьми.

По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, угроза образования смерчей сохранится до конца суток 9 сентября на участке черноморского побережья: от Магри до Веселого (Сочи).

Наталья Решетняк

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