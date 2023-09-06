Главные новости за 6 сентября. Белгород, Воронеж, Курск

Покинувшим дома из-за обстрелов белгородцам могут назначить дополнительные выплаты.
Воронежский губернатор перераспределил полномочия после ухода Виталия Шабалатова.
Председатель СКР изучит проверку призывов белгородца к насилию над русскими.
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 48 снарядами и минами; один человек погиб и один пострадал.
Житель курского Курчатова оштрафован за оскорбление мэра Игоря Корпункова.
Курский бизнесмен с двойным гражданством не смог обжаловать приговор за шпионаж.
Начальника уголовного розыска курского отдела полиции обвиняют в получении взятки за поиск вора.