Покинувшим дома из-за обстрелов белгородцам могут назначить дополнительные выплаты

Министерство социальной защиты и труда населения Белгородской области разрабатывает документ о предоставлении дополнительной меры поддержки для жителей региона, которые «не могут вернуться в свои дома». Об этом сообщил региональный оперштаб. В случае принятия нормативного акта многодетным семьям «будут начислять» 15 тыс. руб., остальным — 10 тыс. руб. Будет ли это разовая выплата или регулярная, не уточняется.

Мера поддержки предлагается для белгородцев, которые не могут вернуться домой, так как их жилье разрушено или имеет повреждения несущих конструкций. А также для граждан, которые лишены доступа в жилое помещение «из-за работы правоохранительных органов». Важно, чтобы у потенциальных получателей выплат был заключен договор найма или аренды в пределах региона и не было другого дома или квартиры в собственности.

«Принятие этого нормативно-правового акта и вступление его в силу планируется в конце этой недели»,— сообщили в оперштабе.

Прием документов на получение поддержки может начаться 11 сентября в территориальных органах соцзащиты по месту фактического проживания граждан. Решение о назначении выплаты в каждом случае примет межведомственная комиссия, в которую войдут представители министерств области, надзорных органов, управления безопасности региона. Первое заседание комиссии запланировано на конец следующей недели. По его итогам может быть сформирована первая заявка на перечисление средств гражданам.

По данным на середину июля, покинувшие дома из-за обстрелов белгородцы получили 1,1 млрд руб. разовых выплат. Средства перечислялись в размере 10 тыс. и 50 тыс. руб.

Алина Морозова

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